Украина и ряд стран создали фонд помощи Донбассу

11:27 03 Февраль Киев, Украина





Как сообщает пресс-служба министерства, фонд поддержит развитие общин, пострадавших от вооруженной агрессии РФ. Послы Великобритании, Канады, Швеции и Швейцарии, а также поверенные в делах США подписали меморандум о создании нового партнерского фонда "За сильную Украину". С украинской стороны свою подпись поставила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОт) Ирина Верещук Как сообщает пресс-служба министерства, фонд поддержит развитие общин, пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

"Это важно для наших людей на востоке и юге нашего государства. Это важно для всех украинцев – знать и верить, что мы не одни и стоим плечом к плечу", – цитируют в сообщении слова Ирины Верещук.

Стартовый размер фонда – 35 миллионов фунтов стерлингов (1,3 миллиарда гривен). Во время подписания меморандума посол Великобритании Мелинда Симмонс пообещала вложить в него за три года 11,5 миллиона фунтов стерлингов, а его канадская коллега Лариса Галадза – от 10 до 15 миллионов канадских долларов. Временная поверенная в делах США Кристина Квин сообщила о намерении увеличить вклад Вашингтона с пяти до 10 миллионов долларов.



Министерство оккупированных территорий сообщает, что первая фаза работы фонда "За сильную Украину" продлится до марта 2024 года. Им будет руководить международная консалтинговая компания Chemonics International, которая в Украине уже занимается рядом проектов, финансируемых американским агентством USAID.



Ранее в январе Ирина Верещук анонсировала четыре первых проекта, которые профинансирует новый партнерский фонд. Речь идет о защите гражданского населения и усилении его сотрудничества с военными на Донбассе, улучшении коммуникаций местных властей и противодействии дезинформации, усилении способности общин к диалогу, а также энергоаудит 20 общин на Донетчине и Луганщине.



По словам вице-премьера, проекты по повышению энергоэффективности станут приоритетными. "Если мы поможем сделать энергоаудит общинам, они смогут воспользоваться преимуществами национальной программы термомодернизации, на которую правительство выделило средства. Так мы объединим поддержку как через проекты партнерского фонда, так и благодаря проектам, финансируемым из госбюджета", – объясняет она.