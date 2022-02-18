Украина и Польша увеличат допразрешения на грузоперевозки

Украина и Польша впервые за 5 лет договорились о значительном увеличении допразрешений на грузовые автоперевозки.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
В 2018 году Польша снизила квоту международных разрешений на грузовые автомобильные перевозки для Украины с 200 000 до 160 000. С этого времени ежегодно уменьшалось количество и допразрешений для Украины. В частности, в 2019 году было предоставлено 10 000 разрешений, в 2020 – 9 700. Ситуация стала критической в прошлом году, когда впервые польской стороной не было предоставлено ни одного дополнительного разрешения для Украины.
Новые договоренности позволяют избежать торгового кризиса между Украиной и Польшей, а также стать положительным прецедентом сотрудничества в транспортном секторе между двумя странами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии