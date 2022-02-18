Украина и Польша увеличат допразрешения на грузоперевозки

14:00 16 Февраль Киев, Украина

Украина и Польша впервые за 5 лет договорились о значительном увеличении допразрешений на грузовые автоперевозки.



Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Мы провели очень важные и продуктивные переговоры с польской делегацией относительно разрешений на международные автомобильные перевозки. Сейчас у нас есть конкретный результат для наших перевозчиков уже в 2022 году.



Мы договорились обменяться 20 000 допразрешений уже в конце августа этого года, что позволит снять напряжение в торговом кризисе, которое мы обычно наблюдали ежегодно ближе к концу лета. И еще 10 000 разрешений стороны обменяются в ноябре этого года при условии выполнения общего украино-польского плана по развитию инфраструктуры автомобильных международных пунктов пропуска», — рассказал Александр Кубраков, глава Мининфраструктуры.

В 2018 году Польша снизила квоту международных разрешений на грузовые автомобильные перевозки для Украины с 200 000 до 160 000. С этого времени ежегодно уменьшалось количество и допразрешений для Украины. В частности, в 2019 году было предоставлено 10 000 разрешений, в 2020 – 9 700. Ситуация стала критической в прошлом году, когда впервые польской стороной не было предоставлено ни одного дополнительного разрешения для Украины.



Новые договоренности позволяют избежать торгового кризиса между Украиной и Польшей, а также стать положительным прецедентом сотрудничества в транспортном секторе между двумя странами.