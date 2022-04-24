Украина и Польша расширяют совместную работу в железнодорожной сфере

07:17 24 апреля Киев, Украина

Экономика Украины страдает от войны. Из-за отрезанного оккупантами выхода в моря ограничилась возможность экспорта зерновых и другой продукции. Самым правильным в такой ситуации стал поиск сухопутных путей через Европу. Как сообщил 23 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким, Украина и Польша подписали меморандум о создании совместного логистического предприятия.

"После развязания Россией полномасштабной войны Польша стала ключевым логистическим центром для помощи Украине. Особенно тесное сотрудничество происходит на уровне железных дорог двух стран, и такое взаимодействие должно быть усилено", – заявил Шмыгаль.

Подписанный меморандум предполагает создание совместного логистического предприятия двух стран. Шмыгаль отмечает, что это позволит кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок украинского экспорта в ЕС и мировые рынки через Европу.

В Укрзализныце отметили, что работа над созданием такого совместного предприятия начнется немедленно. Как отметил глава УЗ Александр Камышин, концепцию совместного предприятия стороны начали готовить уже через неделю после начала войны.

Стороны также договорились совместно решать технические и организационные проблемы – разные таможенные правила, использование разных путей, поиск свободного подвижного состава.

Ранее в Кабмине сообщили, что агроэкспорт Украины упал более чем в два раза.

Но премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина нашла как минимум три варианта вывоза продукции в условиях войны.