Украина и Польша продлили разрешения на грузовые перевозки до 30 июня

12:35 31 мая Киев, Украина

Украина и Польша достигли соглашения о продлении действия разрешений на грузовые перевозки в третьи страны до 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления.

Отмечается, что в ближайшее время будет проведено профильное заседание украинско-польской Смешанной Комиссии о международных автомобильных перевозках для обсуждения всех насущных вопросов в области международных автомобильных перевозок, в том числе принятия долгосрочного решения относительно разрешений.



В ходе переговоров также был поднят вопрос функционирования электронной очереди для пересечения границы грузовиками. В настоящее время согласовано проведение онлайн-встречи с польскими перевозчиками по поводу єЧерги.



Также Министерство инфраструктуры Польши проанализирует аспекты работы автомобильных пунктов пропуска в Корчевой, Медице и Гребене для максимального увеличения их пропускной способности. Это влияет на скорость пересечения границы грузовиками в соответствии с записью в очереди.