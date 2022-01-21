Украина и Польша намерены договориться об увеличении количества автоперевозок

12:38 21 Январь Киев, Украина

Варшава и Киев могут договориться без арбитражного суда о количестве авторазрешений на транзит украинских грузов по территории Польши.

Об этом заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.



По его словам, Варшава настроена решить вопрос грузоперевозок в дискуссии с Киевом на уровне профильных министерств. На днях Украина начала подготовку арбитражного суда из-за малого количества авторазрешений для наших перевозчиков, предоставляемых польским правительством.



По данным Министерства инфраструктуры Украины, за последние пять-шесть лет товарооборот между нашим государством и Польшей вырос вдвое, в то же время количество польских авторазрешений только сокращается.