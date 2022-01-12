Украина и Китай нарастили товарооборот в 2021 году - Минагрополитики

В 2021 году товарооборот между Украиной и Китаем увеличился на 20,5% – до 15,4 млрд долл, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время поздравления с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Украиной и КНР отметил, что Китай для Украины является стратегическим партнером и залогом надежного экономического сотрудничества.
По его словам, половина украинского экспорта в Китай – это аграрная продукция.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время поздравления с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Украиной и КНР отметил, что Китай для Украины является стратегическим партнером и залогом надежного экономического сотрудничества.
По его словам, половина украинского экспорта в Китай – это аграрная продукция.
По его словам, Украина заинтересована в сотрудничестве и реализации совместных проектов: прежде всего, в переработке сельскохозяйственной продукции, формировании добавленной стоимости на каждом этапе производства, развитии аквакультуры, машиностроении.
Он также подчеркнул, что для Украины на сегодняшний день важным направлением деятельности является вопрос орошения, внедрения технологии эффективного управления водными ресурсами. И опыт Китайской Народной Республики нам пригодится, ведь КНР уже достигла мирового лидерства по внедрению новейших технологий искусственного интеллекта и использованию современных биотехнологий.
Он также подчеркнул, что для Украины на сегодняшний день важным направлением деятельности является вопрос орошения, внедрения технологии эффективного управления водными ресурсами. И опыт Китайской Народной Республики нам пригодится, ведь КНР уже достигла мирового лидерства по внедрению новейших технологий искусственного интеллекта и использованию современных биотехнологий.
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