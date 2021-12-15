Украина хочет взять в долг 3,3 миллиарда долларов

16:49 10 Август Киев, Украина

Власти Украины до конца года планирует получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Евросоюза на общую сумму более $ 3,3млрд. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По словам министра, кредит от Всемирного банка ожидается на $ 700 млн, кредит от МВФ на $ 1,4 млрд, кредит от ЕС - на € 1,2 млрд

Как сообщалось ранее, в июле Украина потратила $ 1,5 млрд на обслуживание и погашение госдолга.

Из этой суммы $ 767 млн выплачено по валютным облигациям внутреннего госзайма, остальные деньги - по внешнему долгу. Напомним, за июнь госдолг Украины вырос на $ 2,89 млрд, до $ 85 млрд.