Украина хочет увеличить плату за транзит российской нефти - Bloomberg

В 2023 году Украина планирует увеличить плату за транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Европу на фоне российских атак на украинскую энергосистему.
Как сообщает Bloomberg, об этом говорится в письме оператора сети нефтепроводов Украины "Укртранснафты" к российской "Транснефти", с текстом которого ознакомилось издание.
Как сообщает Bloomberg, об этом говорится в письме оператора сети нефтепроводов Украины "Укртранснафты" к российской "Транснефти", с текстом которого ознакомилось издание.
"Укртранснефть" также отмечает, что возросли расходы на организацию безопасных условий труда персонала и охрану объектов.
В результате компания заявила, что повысит тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на 2,10 евро за тонну до 13,60 евро с 1 января. При этом плата также была повышена в апреле, в результате чего общее увеличение в годовом исчислении составило 51%.
"Дружба" - самый большой в мире нефтепровод. Он был построен для транспортировки нефти из россии в страны Центральной и Западной Европы. Маршрут нефтепровода разветвляется на две ветви: северную (через Беларусь, Польшу и Германию) и южную (через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию).
В результате компания заявила, что повысит тарифы на транспортировку сырой нефти в Венгрию и Словакию на 2,10 евро за тонну до 13,60 евро с 1 января. При этом плата также была повышена в апреле, в результате чего общее увеличение в годовом исчислении составило 51%.
"Дружба" - самый большой в мире нефтепровод. Он был построен для транспортировки нефти из россии в страны Центральной и Западной Европы. Маршрут нефтепровода разветвляется на две ветви: северную (через Беларусь, Польшу и Германию) и южную (через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию).
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