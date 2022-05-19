Украина хочет отказаться от угля – Министерство энергетики

Украина ведет переговоры с Британией об условиях вступления страны в Безугольный альянс. Энергетическую стратегию хотят разработать до 2050 года, тем самым отказавшись от такого вида топлива как уголь.
Новая стратегия будет разрабатываться на базе модели низкоуглеродистого развития энергетического сектора, декарбонизации с учетом Европейского зеленого курса. Об этом рассказала пресс-служба Министерства энергетики Украины.
По словам чиновницы, стремление Украины к декарбонизации экономики и усилению участия в глобальной борьбе с изменением климата недавно задекларировал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном саммите климатических амбиций.
При этом Министерство энергетики прилагает значительные усилия в этом направлении. Сейчас завершается подготовка второго Национального определенного вклада в Парижские соглашения, и продолжается разработка интегрированного плана по энергетике и климату до 2030 года.
Напомним, что в ходе Первого немецко-украинского энергетического дня Министерство энергетики заявило, что все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли. Кроме того, в ближайшие годы также будет минимизировано дотирование угольных предприятий из бюджета.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины собираются организовать расследование в отношении большой убыточности предприятий угольной отрасли. Для этого в парламенте была создана специальная следственная комиссия.
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