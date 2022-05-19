Украина хочет отказаться от угля – Министерство энергетики

Украина ведет переговоры с Британией об условиях вступления страны в Безугольный альянс. Энергетическую стратегию хотят разработать до 2050 года, тем самым отказавшись от такого вида топлива как уголь.

Новая стратегия будет разрабатываться на базе модели низкоуглеродистого развития энергетического сектора, декарбонизации с учетом Европейского зеленого курса. Об этом рассказала пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«Украина вскоре присоединится к Безугольному альянсу. Мы планируем постепенно сократить количество угольных шахт и к 2070 году отказаться от использования ископаемого вида топлива, приобретя полную климатическую нейтральность. Трансформацию угольных регионов важно сопровождать созданием новых экономических стимулов, чтобы на базе предприятий угольной отрасли появились новые конкурентоспособные кластеры, новые инновационно-технологические отрасли «, — сказала замминистра энергетики Буславец.

По словам чиновницы, стремление Украины к декарбонизации экономики и усилению участия в глобальной борьбе с изменением климата недавно задекларировал Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном саммите климатических амбиций.

При этом Министерство энергетики прилагает значительные усилия в этом направлении. Сейчас завершается подготовка второго Национального определенного вклада в Парижские соглашения, и продолжается разработка интегрированного плана по энергетике и климату до 2030 года.

Напомним, что в ходе Первого немецко-украинского энергетического дня Министерство энергетики заявило, что все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли. Кроме того, в ближайшие годы также будет минимизировано дотирование угольных предприятий из бюджета.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины собираются организовать расследование в отношении большой убыточности предприятий угольной отрасли. Для этого в парламенте была создана специальная следственная комиссия.