Украина готовится отправить зерно в Нигерию и Судан

Украина в рамках гуманитарной продовольственной программы "Grain from Ukraine" может отправить 72 тысяч тонн зерна в африканские страны.Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич встретился с заместителем исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Карлом Скау в Риме.Стороны обсудили отправку судов с украинским гуманитарным зерном в Нигерию (25 тыс. тонн) и Судан (32 тыс. тонн) в рамках программы "Grain from Ukraine". Также обсудили и гуманитарные грузы в Сомали.Дмитрасевич и Скау рассмотрели вопросы подготовки к проведению в Киеве следующего международного саммита по продовольственной безопасности. В частности, привлечение новых стран и инвесторов к инициативе "Grain from Ukraine".