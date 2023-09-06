Украина готовится к введению нового налога на чрезмерно высокие доходы банков - Гетманцев

В Украине находятся в стадии подготовки к введению новой налоговой инициативы. Об этом сообщил председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, Даниил Гетманцев.
Согласно планам на 2024 год, в стране планируется внедрить новый налоговый механизм, который давно функционирует во многих европейских государствах. Идея заключается в налогообложении чрезмерно высоких доходов, получаемых банками. Даниил Гетманцев отметил, что на данный момент ведутся работы над окончательной концепцией этого налогового изменения.
Депутат Верховной Рады подчеркнул, что они анализируют европейский опыт в этой области. Примерно такой же налоговый механизм уже действует в странах, таких как Литва, Чехия, Венгрия, Испания и Италия.
Парламентарии в настоящее время обсуждают два основных варианта для соответствующего законопроекта. Первый из них предусматривает взимание налога с общих чистых процентных доходов банков, в то время как второй вариант включает в себя налогообложение сверхприбылей.
Согласно планам на 2024 год, в стране планируется внедрить новый налоговый механизм, который давно функционирует во многих европейских государствах. Идея заключается в налогообложении чрезмерно высоких доходов, получаемых банками. Даниил Гетманцев отметил, что на данный момент ведутся работы над окончательной концепцией этого налогового изменения.
Депутат Верховной Рады подчеркнул, что они анализируют европейский опыт в этой области. Примерно такой же налоговый механизм уже действует в странах, таких как Литва, Чехия, Венгрия, Испания и Италия.
Парламентарии в настоящее время обсуждают два основных варианта для соответствующего законопроекта. Первый из них предусматривает взимание налога с общих чистых процентных доходов банков, в то время как второй вариант включает в себя налогообложение сверхприбылей.
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