Украина еще на год продлила действие ввозных пошлин на товары из РФ

20:09 02 Декабрь Киев, Украина

Кабмин еще на год продлил действие постановления, которое предусматривает применение ввозных пошлин на товары из России.



Соответствующее постановление было принято на заседании правительства



Предполагалось, что к товарам из России будут применяться льготные ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины, при этом преференциальный режим в отношении России отменен.



Импортные пошлины на российские товары:

30 декабря 2015 года Кабинет министров по ранее озвученному предложению Министерства экономического развития и торговли Украины приняло постановление №1146, согласно которому были введены импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.



Ежегодно правительство продлевает действие этого постановления.