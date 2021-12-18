Украина должна миллиарды кредиторам

09:15 30 Июль Киев, Украина

Эксперты посчитали, что Украине придется оплачивать свои кредитные счета миллиардами гривен. Общая сумма задолженности составляет 485 млрд грн. Из них тело кредита гасит всего 355,5 млрд грн, остальная сумма идет на погашение кредитных процентов (129,4 млрд грн).

Помесячно нам предстоит вернуть:

в августе 48,85 млрд грн;

в сентябре 81,82 млрд грн;

в октябре 11,61 млрд грн;

в ноябре 38,34 млрд грн;

в декабре 19,03 млрд грн.

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в такой ситуации ничего критического не видит. Мол, так происходит во всем мире, а правительству удастся собрать нужную сумму (кредиты дадут МВФ, ЕС, а еще можно собрать деньги на выпуске облигаций).

"Украина в этом году вместо 3,5% планового роста покажет, как минимум 5% падения экономики. Понятно, что на этом фоне падают доходы. Обязательно должно было произойти увеличение дефицита государственного бюджета. В итоге часть затрат бюджета было снижено, часть затрат пришлось увеличить. Это то, что касается расходов на медицину, на борьбу с коронакризисом. Они все в итоге раздули дефицит государственного бюджета до 7,5% ВВП. Это значительная величина, и Украина, как правило, последние годы не имела такого уровня дефицита. Это высокий дефицит", – добавил советник президента.