Украина договорилась с Францией о приостановлении выплат по госдолгу

17:49 06 июня Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба



Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.Об этом сообщает пресс-служба Минфина

Отмечается, что соглашение поможет смягчить экономические последствия полномасштабного вторжения россии.



Оно было заключено как продление объявленного 20 июля группой официальных кредиторов Украины намерения приостановить выплаты основной суммы и процентов по двусторонним долгам с 1 августа 2022 года по конец 2023 года с возможностью продления приостановки на дополнительный год.

«российская захватническая война показала настоящих друзей Украины. От имени нашей страны и украинского народа я хотел бы поблагодарить наших партнеров за поддержку и предоставление льготного финансирования и грантов, а также за эту инициативу приостановки выплат по государственному долгу», — сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он добавил, что после подписания этого Меморандума у Украины будут двусторонние переговоры со странами-партнерами. Вместе с ними будут продолжать искать решения, позволяющие Украине иметь доступ к валютной ликвидности, чтобы покрыть ежемесячный дефицит государственного бюджета во время войны в краткосрочной перспективе.



А также справиться с финансовыми обязательствами в среднесрочной перспективе и как можно быстрее восстановить нашу экономику.