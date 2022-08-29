Украина добилась приостановки платежей по иностранным облигациям на $20 млрд

09:11 11 августа Киев, Украина

Украина добилась одобрения держателей своих международных облигаций на замораживание выплат по долгу, таким образом получив облегчение для бюджета, разрушенного вторжением россии.



Как пишет Bloomberg со ссылкой на минфин Украины, инвесторы, в распоряжении которых находятся 75% иностранных облигаций Украины на сумму $19,6 млрд, согласились подождать с выплатами по долгу до 2024 года.



Ключевые союзники Украины, в том числе США и Международный валютный фонд, поддержали реструктуризацию.

«Мы также были рады услышать, что большинство наших инвесторов выразили готовность участвовать в усилиях по послевоенному восстановлению Украины. Надеемся, что рано или поздно мы оправимся от экономического шока, вызванного развязанной россией войной, и вернемся на рынок как всегда ответственным и надежным эмитентом», - заявил уполномоченный по управлению государственным долгом Юрий Буца.

Украина, которая переживает дефицит государственных финансов примерно в $5 млрд в месяц, истощила валютные резервы за почти шесть месяцев войны. Ее экономика может сократиться на треть в этом году: в стране были убиты десятки тысяч людей, а заводы разрушены или захвачены российскими войсками.



Накануне правительство страны заявило, что кредиторы одобрили реструктуризацию так называемых ВВП-варрантов на сумму $3,2 млрд — долговых инструментов, связанных с экономическим ростом страны. Укравтодор и Укрэнерго в среду также получили согласие от своих держателей облигаций на операции по реструктуризации долга.



В июле страны, имеющие с Украиной договоры о двустороннем кредитовании (Парижский клуб), сыграли на опережение и уже дали согласие на приостановку платежей по своим долгам минимум до конца 2023 г.