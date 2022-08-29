Украина добилась приостановки платежей по иностранным облигациям на $20 млрд

Украина добилась одобрения держателей своих международных облигаций на замораживание выплат по долгу, таким образом получив облегчение для бюджета, разрушенного вторжением россии.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на минфин Украины, инвесторы, в распоряжении которых находятся 75% иностранных облигаций Украины на сумму $19,6 млрд, согласились подождать с выплатами по долгу до 2024 года.
Ключевые союзники Украины, в том числе США и Международный валютный фонд, поддержали реструктуризацию.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на минфин Украины, инвесторы, в распоряжении которых находятся 75% иностранных облигаций Украины на сумму $19,6 млрд, согласились подождать с выплатами по долгу до 2024 года.
Ключевые союзники Украины, в том числе США и Международный валютный фонд, поддержали реструктуризацию.
Украина, которая переживает дефицит государственных финансов примерно в $5 млрд в месяц, истощила валютные резервы за почти шесть месяцев войны. Ее экономика может сократиться на треть в этом году: в стране были убиты десятки тысяч людей, а заводы разрушены или захвачены российскими войсками.
Накануне правительство страны заявило, что кредиторы одобрили реструктуризацию так называемых ВВП-варрантов на сумму $3,2 млрд — долговых инструментов, связанных с экономическим ростом страны. Укравтодор и Укрэнерго в среду также получили согласие от своих держателей облигаций на операции по реструктуризации долга.
В июле страны, имеющие с Украиной договоры о двустороннем кредитовании (Парижский клуб), сыграли на опережение и уже дали согласие на приостановку платежей по своим долгам минимум до конца 2023 г.
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