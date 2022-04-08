Украина будет нанимать иностранную рабочую силу

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил о необходимости нанимать рабочую силу в других странах. Об этом чиновник сказал на Международном онлайнфоруми культурной дипломатии. Поэтому он считает, что дипломатия сейчас должна сосредоточиться на странах третьего мира.

"Я убежден, что Украина будет вынуждена, к сожалению, идти по тем же стопам, по которым прошли все европейские страны, когда речь шла об экономическом развитии и экономический рост, - сказал постпред при ООН. - Как бы мы ни улучшали социальные условия и не повышали зарплаты в Украине, нам придется импортировать рабочую силу ".

По словам дипломата, в Украине нужно создавать "благоприятную культурную среду", которое будет с уважением относиться "к иностранным чужих культур и традиций".

"С этим у нас большая проблема", - подчеркнул он, добавив, что части украинского культурной дипломатии нужно сосредоточиться не только "на потребностях голосования в Генеральной Ассамблее", но и на "экономическом росте" и "тех странах третьего мира, из которых, к сожалению, нам придется импортировать рабочую силу".

По мнению Кислицы, одним из инструментов культурной дипломатии является образование иностранных студентов в украинских вузах. Также он отметил создание отдельных специализированных проектов.

"Образование и пребывания в Украине во время обучения может стать тем культурным или шоком, или приятным опытом, который люди потом с собой везут по миру", - пояснил постпред Украины при ООН.

В то же время он высказал мнение о том, что в последние годы образование иностранных студентов в украинских ЗВО стала "коммерческим проектом".

"ВУЗ, к сожалению, уделяют больше внимания тому, вовремя платят студенты за образование, чем культурной работе", - констатировал он.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины насчитали более 80 000 иностранных студентов. Большинство из них учится в медицинских учебных заведениях в Харькове, Виннице, Днепре, Киеве и Сумах. Сейчас Минобразования разрабатывает план, чтобы высшее образование в Украине становилась еще более популярной среди иностранцев.