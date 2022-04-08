Украина будет нанимать иностранную рабочую силу

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил о необходимости нанимать рабочую силу в других странах. Об этом чиновник сказал на Международном онлайнфоруми культурной дипломатии. Поэтому он считает, что дипломатия сейчас должна сосредоточиться на странах третьего мира.
По словам дипломата, в Украине нужно создавать "благоприятную культурную среду", которое будет с уважением относиться "к иностранным чужих культур и традиций".
По мнению Кислицы, одним из инструментов культурной дипломатии является образование иностранных студентов в украинских вузах. Также он отметил создание отдельных специализированных проектов.
В то же время он высказал мнение о том, что в последние годы образование иностранных студентов в украинских ЗВО стала "коммерческим проектом".
Ранее в Министерстве образования и науки Украины насчитали более 80 000 иностранных студентов. Большинство из них учится в медицинских учебных заведениях в Харькове, Виннице, Днепре, Киеве и Сумах. Сейчас Минобразования разрабатывает план, чтобы высшее образование в Украине становилась еще более популярной среди иностранцев.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии