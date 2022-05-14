Украина больше не будет вывозить отработанное ядерное топливо в РФ

Кабмин утвердил государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом, которая позволит решить ряд комплексных отраслевых проблем и повысить экономическую эффективность систем обращения с топливом.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, программа разработана на основе профильной директивы Европейского союза, а ее ключевым пунктом является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.
Ориентировочный объем финансирования программы составляет около 8,9 млрд грн, из которых собственные средства госпредприятия "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины, - 7,5 млрд грн, кредитные средства, привлекаемые генкомпанией, - 1,38 млрд грн.
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