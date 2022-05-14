Украина больше не будет вывозить отработанное ядерное топливо в РФ

16:50 11 августа Киев, Украина

Кабмин утвердил государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом, которая позволит решить ряд комплексных отраслевых проблем и повысить экономическую эффективность систем обращения с топливом.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения.

"Кабинет министров Украины утвердил государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом украинских атомных электростанций до 2025 году в размере 8,9 млрд грн" , - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, программа разработана на основе профильной директивы Европейского союза, а ее ключевым пунктом является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

"До сегодняшнего дня Украина вывозила отработанное ядерное топливо с трех своих АЭС в Россию, и это стоило Энергоатому около 200 млн долл. ежегодно. Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, а главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности. Это важный шаг в 30-ю годовщину нашей независимости", - отмечает премьер в своем Telegram-канале.

Ориентировочный объем финансирования программы составляет около 8,9 млрд грн, из которых собственные средства госпредприятия "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины, - 7,5 млрд грн, кредитные средства, привлекаемые генкомпанией, - 1,38 млрд грн.