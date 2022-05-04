Украина - без виз, для шести арабских стран

Благодаря тому, что Украина предоставила возможность арабским туристам путешествовать без виз, значительно поднялась экономика страны. Так как с начала года втрое увеличилось количество желающих посетить нашу страну.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Имидж Украины", передает Укринформ.
Он напомнил, что в этом году граждане шести арабских стран получили возможность путешествовать в Украину без виз.
"Саудовские туристы оставляют около $3 тыс. на одного человека за одну поездку, то есть за полгода имеем доходов на $40 млн долларов. Это только начало, которое показывает возможности, которые существуют у нашей страны", – сказал Ткаченко.
Министр добавил, что сейчас в Украину из арабских стран осуществляется 14 авиарейсов в неделю.
Он напомнил, что в этом году граждане шести арабских стран получили возможность путешествовать в Украину без виз.
"Саудовские туристы оставляют около $3 тыс. на одного человека за одну поездку, то есть за полгода имеем доходов на $40 млн долларов. Это только начало, которое показывает возможности, которые существуют у нашей страны", – сказал Ткаченко.
Министр добавил, что сейчас в Украину из арабских стран осуществляется 14 авиарейсов в неделю.
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