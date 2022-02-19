Украина – лидер контрабанды сигарет в Евросоюз

Украина входит в пятерку самых крупных контрабандистов и поставщиков контрафактной табачной продукции в Евросоюз. По официальным данным только за 2019 год в страны ЕС из Украины всего поставили 2,4 млрд сигарет, каждая 18-я из которых нелегальная.

Согласно данным на сайте "Нет контрабанде", созданного в партнерстве с фискальной и пограничной службами, в последние годы растет доля контрабанды из Беларуси. В частности, из Украины идет контрабандный товар табачной фабрики "Неман", а также транзитом через морскую границу Украины доставляют контрабанду из Китая.

Комментарий: "Хотя Беларусь - крупнейший" поставщик "такой продукции, большая часть идет дальше в Европу, а в Украине продается примерно пятая часть белорусской контрабанды", - пишет источник.

Еще одно крупное источник нелегальных сигарет - поддерживаемые Россией самопровозглашенные территории: Приднестровье, а также марионеточные образования в Донецкой и Луганской областях, как и сама РФ.

В Приднестровье и ОРДЛО уже налажено собственное производство табачной продукции: как индустриальное, так и кустарное. В областях Украины, граничащих с ними и Россией, пограничная служба проявляла целые склады с "теневыми" сигаретами.

Также в этом году наблюдается стремительный рост контрафакта (подделки брендов). По данным профильной ассоциации "Укртютюн", каждая пятая нелегальная пачка - это контрафакт известных брендов.

За семь месяцев нынешнего года в Украине "поймали" 5,5 миллиона пачек контрабандных сигарет, сообщили в Гостаможенной службе. Представитель ведомства Сергей Демченко отмечает, что из них более миллиона пачек должны были отправиться дальше - в Евросоюз. Основной пункт назначения - Польша. Оттуда нелегальные сигареты могут путешествовать по всему ЕС.

При слишком высокой цене на сигареты или при резком повышении акцизов спрос на относительно дешевую контрабандную продукцию тоже начинает расти. А с ростом спроса растет и предложение - в результате получается замкнутый круг, который раскачивает "теневую" торговлю.

В прошлом году доля нелегальных сигарет в Украине превысила 6%.

Комментарий: "Маховик контрабанды из-за роста акцизов и недостаточно эффективной антиконтрабандной политики государства может раскачиваться до такой степени, что на его остановку понадобятся годы. Таким образом, при отсутствии решительной программы действий риски будут расти - а с ними и потери госбюджета ", - резюмирует источник.