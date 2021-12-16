Украина - 98 страна, которая введет экономический оператор на таможне

Украинские чиновники закончили работу над модернизацией украинской таможни. Несколько лет правительство хотело ввести авторизированного экономического оператора для улучшения украинской границы.

В частности, нововведение должно упростить международную торговлю и повысить конкурентную привлекательность отечественных предприятий.

Напомним, программу авторизованного экономического оператора ввела Всемирная таможенная организация в 2005 году. На сегодня ее реализовали в 97 странах мира.

Напомним, что Украина расширяет китайские рынки: только лишь по итогам 2020 года экспорт между государствами вырос почти что в два раза в сравнении с 2019 годом. В частности, по итогам 2020 года экспорт украинских товаров на территорию КНР вырос на 63%.