«Украэрорух» взял в кредит 20 млн евро на развитие

Укрэксимбанк при поддержке Министерства инфраструктуры оформил кредитную линию для компании «Украэрорух» в размере 20 миллионов евро сроком на пять лет.
По итогам переговоров компании по обслуживанию воздушного передвижения удалось добиться самых привлекательных условий кредитования и получить годовую ставку ниже, чем предлагают другие международные финансовые организации.
В Украэрорух отметили, что 20 миллионов евро им необходимы для поддержания и развития авиаотрасли страны: «Финансовая стабильность Украины является залогом бесперебойного обеспечения аэронавигационными услугами всех пользователей воздушного пространства Украины», — говорится в сообщении государственного предприятия.
Уточняется, что в 2022 году прогнозируется рост перевозок воздушным транспортом, однако даже в случае пандемических ограничений кредитные средства помогут поддерживать ликвидность. Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины, отметив, в предыдущие два года доходы потеряли фактически все участники авиационного рынка мира.
С помощью введения антикризисных мер финансовое положение, а также бесперебойная работа были стабилизированы и улучшены, о чем свидетельствует заключение соглашения кредитования, в котором Украэрорух указан, как надежный партнер. Соответственно, выданные в кредит средства станут дополнительной гарантией стабильной работы компании.
К слову, по итогам 3 квартала 2021 года деятельность авиационного госпредприятия впервые с осени 2019 года показала положительные результаты, повысив прибыль до 183 миллионов гривен. При этом интенсивность передвижения воздушным транспортом упала на 26%, если сравнивать аналогичные периоды предыдущего и допандемического годов.
Однако до этого объем чистого убытка госпредприятия обслуживания воздушного движения «Украэрорух» по итогом первого полугодия 2021 года уменьшился в 3,4 раза по сравнению с прошлогодним показателем.
По итогам переговоров компании по обслуживанию воздушного передвижения удалось добиться самых привлекательных условий кредитования и получить годовую ставку ниже, чем предлагают другие международные финансовые организации.
В Украэрорух отметили, что 20 миллионов евро им необходимы для поддержания и развития авиаотрасли страны: «Финансовая стабильность Украины является залогом бесперебойного обеспечения аэронавигационными услугами всех пользователей воздушного пространства Украины», — говорится в сообщении государственного предприятия.
Уточняется, что в 2022 году прогнозируется рост перевозок воздушным транспортом, однако даже в случае пандемических ограничений кредитные средства помогут поддерживать ликвидность. Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины, отметив, в предыдущие два года доходы потеряли фактически все участники авиационного рынка мира.
С помощью введения антикризисных мер финансовое положение, а также бесперебойная работа были стабилизированы и улучшены, о чем свидетельствует заключение соглашения кредитования, в котором Украэрорух указан, как надежный партнер. Соответственно, выданные в кредит средства станут дополнительной гарантией стабильной работы компании.
К слову, по итогам 3 квартала 2021 года деятельность авиационного госпредприятия впервые с осени 2019 года показала положительные результаты, повысив прибыль до 183 миллионов гривен. При этом интенсивность передвижения воздушным транспортом упала на 26%, если сравнивать аналогичные периоды предыдущего и допандемического годов.
Однако до этого объем чистого убытка госпредприятия обслуживания воздушного движения «Украэрорух» по итогом первого полугодия 2021 года уменьшился в 3,4 раза по сравнению с прошлогодним показателем.
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