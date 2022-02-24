Учителям не поднимут зарплаты - Кабмин

13:20 02 Октябрь Киев, Украина

Кабинет Министров принял постановление в 2019 году, согласно которому учителя могут рассчитывать на повышение зарплат к 2021году. Сейчас решение отменят.

Правительство Дениса Шмыгаля планирует приостановить до 31 декабря 2021 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 года № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки". Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действие постановления будет отложено еще на один год "в связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования".

Проектом постановления предлагается исключить пункт о том, что с 1 января 2021 года минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно проекту госбюджета, прожиточный минимум с 1 января 2021 года составит 2393 гривен