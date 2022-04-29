Ученые предупреждают о возможном дефиците кофе

Любители кофе теперь будут платить больше за возможность приобрести натуральное Бразильское зерно. Это связано на прямую с аномальным падением температуры в Бразилии и резком подорожании морских перевозок в Колумбии.
Изменения климата привели к значительному сокращению урожая кофейных зерен в Бразилии, которая является основным поставщиком этого продукта. Ожидается, что кофе на прилавках подорожает на десять процентов - на биржах арабика побила семилетний максимум.
При текущих темпах изменениях климата кофе потеряет приятный вкус и разнообразие к 2050 году, а к концу века может исчезнуть полностью, предупреждают ученые. Такая же судьба ждет шоколад, картофель, пиво и коньяк.
На кофе завязана экономика многих стран
/>Бразилия - крупнейший в мире производитель и экспортер кофейных зерен. Но в июле страна столкнулась с аномальными заморозками после года сильнейшей почти за столетие засухи. Падение температуры произошло в трех основных регионах, где производится кофе, - штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс.
Ситуация грозит падением сбора кофейных зерен в Бразилии примерно на 30 процентов, что является крупнейшим сокращением за 20 лет.
В течение всего сезона сельскохозяйственная промышленность в западном полушарии страдает от погодных аномалий. По данным Бразильского национального метеорологического института, минимальная температура в юго-восточном штате Минас-Жерайс достигла в июле минус 1,2 градуса Цельсия.
Фермер Аиртон Гонсалвеш, которого цитирует Reuters, признался, что не поверил, когда по пути на плантацию датчик грузовика предупредил его о гололеде. А теперь ему придется вырубить 80 тысяч кофейных деревьев - они до основания промерзли и уже не принесут плодов.
Кроме того, пандемия коронавируса привела к нехватке обслуживающего персонала, а логистические сложности создали задержки в разгрузке.
Также на цены влияют протесты в Колумбии, резкое подорожание морских перевозок и перебои с поставками во Вьетнаме.
По данным министерства сельского хозяйства США, в этом году потребление кофе в мире впервые с 2017 года превысит производство. На арабику приходится 75 процентов мирового производства, она в основном выращивается в Бразилии (40 процентов от общего объема мировых поставок) и Колумбии.
В результате этих факторов, в течение июля цены на кофейные зерна на мировом рынке выросли почти вдвое. Так, фьючерс на сорт арабика на Нью-Йоркской товарной бирже 27 июля торговался выше двух долларов за фунт впервые с октября 2014 года.
Агентство Bloomberg отмечает, что когда подобные заморозки случились в 1994 году, розничные цены на самый популярный напиток в мире поднялись до рекордных значений. Фьючерсы начали дорожать с апреля того же года, и в июне-августе средняя стоимость кофе для потребителей выросла с 2,6 доллара до 4,48 доллара за фунт.
Отметим, что условия для выращивания кофе весьма специфичны. Для арабики подходит температура 18-21 градусов Цельсия. При температуре выше 23 градусов кофейное дерево растет слишком быстро и плодоносит слишком рано - это ухудшает качество бобов. Даже изменение на полградуса влияет на урожайность, вкус и аромат кофе.
Многие страны, в которых экспорт кофе составляет основу экономики, относятся к числу наиболее уязвимых к климатическим рискам. Гондурас, Никарагуа, Вьетнам и Гватемала входят в первую десятку по ущербу от климатических катаклизмов. Если кофе не сможет произрастать на их территории, то это станет колоссальным ударом по экономике.
Большая часть из 25 миллионов производителей кофе - мелкие фермеры. Для большинства из них кофе - основной или единственный источник дохода. Так, в Мексике и Центральной Америке в цепочке поставок кофе занято около 8,5 миллиона человек.
Глобальное потепление сначала приведет к сокращению районов выращивания кофе и напиток потеряет разнообразие во вкусе и качестве. Однако эксперты в кофейной индустрии говорят, что потребитель этого не заметит, поскольку вместе с кофе изменится и сам человек.
Однако ученые предупреждают, что к концу века кофе исчезнет. Так, специалисты из Климатического института Австралии говорят, что уже к 2050 году количество сельскохозяйственных участков, на которых выращивается кофейное дерево, уменьшится в два раза. А к 2080 году эти растения, как полагают специалисты, прекратят существование.
Изменения климата привели к значительному сокращению урожая кофейных зерен в Бразилии, которая является основным поставщиком этого продукта. Ожидается, что кофе на прилавках подорожает на десять процентов - на биржах арабика побила семилетний максимум.
При текущих темпах изменениях климата кофе потеряет приятный вкус и разнообразие к 2050 году, а к концу века может исчезнуть полностью, предупреждают ученые. Такая же судьба ждет шоколад, картофель, пиво и коньяк.
На кофе завязана экономика многих стран
/>Бразилия - крупнейший в мире производитель и экспортер кофейных зерен. Но в июле страна столкнулась с аномальными заморозками после года сильнейшей почти за столетие засухи. Падение температуры произошло в трех основных регионах, где производится кофе, - штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс.
Ситуация грозит падением сбора кофейных зерен в Бразилии примерно на 30 процентов, что является крупнейшим сокращением за 20 лет.
В течение всего сезона сельскохозяйственная промышленность в западном полушарии страдает от погодных аномалий. По данным Бразильского национального метеорологического института, минимальная температура в юго-восточном штате Минас-Жерайс достигла в июле минус 1,2 градуса Цельсия.
Фермер Аиртон Гонсалвеш, которого цитирует Reuters, признался, что не поверил, когда по пути на плантацию датчик грузовика предупредил его о гололеде. А теперь ему придется вырубить 80 тысяч кофейных деревьев - они до основания промерзли и уже не принесут плодов.
Кроме того, пандемия коронавируса привела к нехватке обслуживающего персонала, а логистические сложности создали задержки в разгрузке.
Также на цены влияют протесты в Колумбии, резкое подорожание морских перевозок и перебои с поставками во Вьетнаме.
По данным министерства сельского хозяйства США, в этом году потребление кофе в мире впервые с 2017 года превысит производство. На арабику приходится 75 процентов мирового производства, она в основном выращивается в Бразилии (40 процентов от общего объема мировых поставок) и Колумбии.
В результате этих факторов, в течение июля цены на кофейные зерна на мировом рынке выросли почти вдвое. Так, фьючерс на сорт арабика на Нью-Йоркской товарной бирже 27 июля торговался выше двух долларов за фунт впервые с октября 2014 года.
Агентство Bloomberg отмечает, что когда подобные заморозки случились в 1994 году, розничные цены на самый популярный напиток в мире поднялись до рекордных значений. Фьючерсы начали дорожать с апреля того же года, и в июне-августе средняя стоимость кофе для потребителей выросла с 2,6 доллара до 4,48 доллара за фунт.
Отметим, что условия для выращивания кофе весьма специфичны. Для арабики подходит температура 18-21 градусов Цельсия. При температуре выше 23 градусов кофейное дерево растет слишком быстро и плодоносит слишком рано - это ухудшает качество бобов. Даже изменение на полградуса влияет на урожайность, вкус и аромат кофе.
Многие страны, в которых экспорт кофе составляет основу экономики, относятся к числу наиболее уязвимых к климатическим рискам. Гондурас, Никарагуа, Вьетнам и Гватемала входят в первую десятку по ущербу от климатических катаклизмов. Если кофе не сможет произрастать на их территории, то это станет колоссальным ударом по экономике.
Большая часть из 25 миллионов производителей кофе - мелкие фермеры. Для большинства из них кофе - основной или единственный источник дохода. Так, в Мексике и Центральной Америке в цепочке поставок кофе занято около 8,5 миллиона человек.
Глобальное потепление сначала приведет к сокращению районов выращивания кофе и напиток потеряет разнообразие во вкусе и качестве. Однако эксперты в кофейной индустрии говорят, что потребитель этого не заметит, поскольку вместе с кофе изменится и сам человек.
Однако ученые предупреждают, что к концу века кофе исчезнет. Так, специалисты из Климатического института Австралии говорят, что уже к 2050 году количество сельскохозяйственных участков, на которых выращивается кофейное дерево, уменьшится в два раза. А к 2080 году эти растения, как полагают специалисты, прекратят существование.
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