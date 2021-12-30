Участники АТО из Одесщины получили грант на развитие тепличного хозяйства

В 2021 году группа участников АТО создала сельскохозяйственный кооператив «Жемчужина Одесщины» и приняла участие в конкурсе на получение гранта по развитию тепличного хозяйства. Так, при финансовой поддержке украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства UHBDP участники боевых действий получили средства на создание тепличного хозяйства. Участники кооператива – ветераны АТО, в том числе 3 человека с инвалидностью в результате войны.
Благодаря канадскому проекту UHBDP в процессе реализации гранта кооператив установил две теплицы общей площадью 1000 м2 с отоплением на твердом топливе и капельным орошением, приобрел необходимое оборудование для обслуживания теплиц: мотоблок с навесным оборудованием, отопительные котлы и комплектующие.
В настоящее время группа производителей-участников АТО смонтировала все необходимое оборудование для запуска теплиц в работу, начались сельскохозяйственные работы по высеву семян редиса, укропа и лука. Ждем первый урожай.
История создания сельскохозяйственного кооператива «Жемчужина Одесщины» началась с того, что группа участников АТО обратилась в совещательную службу «Центр развития села», реализующую канадский проект UHBDP в Одесской области, с просьбой помочь им с реализацией идеи развивать тепличное хозяйство в Березовском районе, где они имеют земельные участки. Обсудили идею, посетили аналогичное тепличное хозяйство в Одесской области, где получили много информации и в дальнейшем поддержку руководителя фермерского хозяйства в подготовке грантовой заявки.
С помощью Украинского проекта бизнес-развития UHBDP были оформлены необходимые документы по регистрации сельскохозяйственного кооператива «Жемчужина Одесщины» и 6 сентября 2021 он был зарегистрирован.
Благодаря канадскому проекту UHBDP в процессе реализации гранта кооператив установил две теплицы общей площадью 1000 м2 с отоплением на твердом топливе и капельным орошением, приобрел необходимое оборудование для обслуживания теплиц: мотоблок с навесным оборудованием, отопительные котлы и комплектующие.
В настоящее время группа производителей-участников АТО смонтировала все необходимое оборудование для запуска теплиц в работу, начались сельскохозяйственные работы по высеву семян редиса, укропа и лука. Ждем первый урожай.
История создания сельскохозяйственного кооператива «Жемчужина Одесщины» началась с того, что группа участников АТО обратилась в совещательную службу «Центр развития села», реализующую канадский проект UHBDP в Одесской области, с просьбой помочь им с реализацией идеи развивать тепличное хозяйство в Березовском районе, где они имеют земельные участки. Обсудили идею, посетили аналогичное тепличное хозяйство в Одесской области, где получили много информации и в дальнейшем поддержку руководителя фермерского хозяйства в подготовке грантовой заявки.
С помощью Украинского проекта бизнес-развития UHBDP были оформлены необходимые документы по регистрации сельскохозяйственного кооператива «Жемчужина Одесщины» и 6 сентября 2021 он был зарегистрирован.
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