Участковая скорость «Укрзализныци» в ноябре 2020 составила 36 км/ч

Работа нового руководства «Укрзализныци» в направлении улучшения эффективности использования подвижного состава компании, в частности в сфере грузовых перевозок, заключается не только в капитальном ремонте локомотивов и вагонов, но и в увеличении пропускной способности.

По состоянию на начало ноября 2020 года участковая скорость грузовых составов увеличилась на 2,6км/ч по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 36 км/ч. Это позволило увеличить ежесуточную погрузку грузов до 777 тысяч тонн. Для сравнения, среднее значение ежесуточной погрузки в ноябре 2019 года составило 743 тысячи тонн. Также сократился оборот вагонов: 7,9 суток по сравнению с 10,3 суток в прошлом году.

Отмечается, что увеличение пропускной способности зависит не только от качества железнодорожных путей, но и организации движения грузовых поездов. Участковая скорость – это не просто увеличение скорости поезда на пути, а время, за которое груз доставляется из точки А в точку Б. По словам Иракли Эзугбая, если пропускная способность имеющихся жд путей позволяет, то гораздо выгоднее удлинять тяговые плечи локомотивов, чем инвестировать в сами пути.

«За счет удлинения плеч мы сможем достичь лучшего эффекта, чем за счет увеличения скорости и ремонта на отдельных перегонах», - сказал Иракли Эзугбая.

В целом увеличение количества перевозимых грузов, по словам руководителя «Укрзализныци» Владимира Жмака, достигается за счет нескольких показателей: оптимизация движения составов, увеличение количества вагонов на один локомотив, маршрутных отправок.

В «Укрзализныце» планируется дальнейшее увеличение объемов грузоперевозок. Для этого новое руководство компании готово вступать в диалог с клиентами для обсуждения вопросов улучшения сотрудничества, организации необходимых для рынка услуг, совершенствование тарифной политики и т.д. Кроме того, приоритетным остается инвестирование в ремонт подвижного состава – локомотивов и вагонов – на который выделят несколько миллиардов гривен.