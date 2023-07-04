Участие Украины в выставке в Дубае закончилось долгами в 340 млн гривен

В 2021 году Украина участвовала на выставке международного формата в Дубае. В рамках государственной программы было выделено 69,6 млн гривен, что в пятикратном размере уступает сумме, необходимой для покрытия долгов госпредприятия.
Предприятие Экспо-2020 создали специально для презентации Украины на выставке современных изобретений и технологий, которая проходит в Дубае. На установку и размещение павильона было потрачено более 300млн гривен. Об этом сообщает "Марлин" со ссылкой на ответ Минэкономики.
Предприятие Экспо-2020 создали специально для презентации Украины на выставке современных изобретений и технологий, которая проходит в Дубае. На установку и размещение павильона было потрачено более 300млн гривен. Об этом сообщает "Марлин" со ссылкой на ответ Минэкономики.
Как указали в министерстве, на конец июня 2021-го из общей суммы кредитного долга (337,69 млн грн) финансирование данного мероприятия составляет 337,51 млн гривен, текущие обязательства – 175,1 тыс. гривен.
Обновление
Минэкономики предоставило исправления и разъяснения. Публикуем с учётом авторских ошибок.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии