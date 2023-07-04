Участие Украины в выставке в Дубае закончилось долгами в 340 млн гривен

15:24 11 октября Киев, Украина

участвовала на выставке международного формата в Дубае. В рамках государственной программы было выделено 69,6



Предприятие Экспо-2020 создали специально для презентации Украины на выставке современных изобретений и технологий, которая проходит в Дубае. На установку и размещение павильона было потрачено более 300млн гривен. Об этом сообщает " Марлин " со ссылкой на ответ Минэкономики. В 2021 году Украина на выставке международного формата в Дубае. В рамках государственной программы было выделено 69,6 млн гривен , что в пятикратном размере уступает сумме, необходимой для покрытия долгов госпредприятия.Экспо-2020 создали специально для презентации Украины на выставке современных изобретений и технологий, которая проходит в Дубае. На установку и размещение павильона было потрачено более 300млн гривен. Об этом сообщает "" со ссылкой на ответ Минэкономики.

Как указали в министерстве, на конец июня 2021-го из общей суммы кредитного долга (337,69 млн грн) финансирование данного мероприятия составляет 337,51 млн гривен, текущие обязательства – 175,1 тыс. гривен.

Обновление

Минэкономики предоставило исправления и разъяснения. Публикуем с учётом авторских ошибок.