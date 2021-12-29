Убытки НАК «Нафтогаз Украины» подсчитываются в миллиардах

На правительственном сайте появилась информация о работе НАК «Нафтогаз Украины». Стало известно, что компания имеет серьезные убытки. Так, за прошедший год их накопилось около 11,8 млрд гривен.

Отмечается, что такая сумма убытков указана в проекте финансового плана НАК на текущий год, который предоставили Министерству экономики по итогам финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год.

Отмечается, что ранее, согласно финплану-2020 «Нафтогаза», предполагалось получение прибыли в сумме 11 млрд 500 млн гривен.

Также известно, сколько получают члены наблюдательного совета «Нафтогаза». 435 тысяч гривен заработной платы за январь задекларировала член наблюдательного совета «Нафтогаза» Наталья Бойко.

В феврале украинские предприятия по производству тепловой энергии задолжали государственному поставщику НАК «Нафтогаз» Украины около 42,8 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные со стороны «Нафтогаза». Сообщается, что только за 2020 год компании накопили задолженности на сумму в 14,6 млрд грн.