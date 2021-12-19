Убытки компаний Минэнерго за три квартала 2021 года достигли 6,2 млрд грн

Общая сумма чистого убытка предприятий Министерства энергетики за три квартала 2021 года достигла 6,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.
В ведомстве отметили, что наибольшее финансовое падение произошло в третьем квартале. Так, в период с июля по август предприятия получили 4,6 млрд грн совокупного чистого убытка.
Наибольшие убытки в третьем квартале получили следующие госпредприятия:
♦ ЧАО «НЕК «Укрэнерго» — 3 млрд грн;
♦ ГП «ВостокГОК» — 342,9 млн грн;
♦ ГП « Добропольеуголь-добыча» — 202,3 млн грн;
♦ ГП «ВК «Краснолиманская» — 182,5 млн грн;
♦ ГП «Селидовуголь» — 163,1 млн грн.
Следовательно, данные ведомства свидетельствуют о том, что убыток компании «Укрэнерго» составил более половины совокупного убытка предприятий министерства в третьем квартале.
Следовательно, данные ведомства свидетельствуют о том, что убыток компании «Укрэнерго» составил более половины совокупного убытка предприятий министерства в третьем квартале.
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