Убытки компаний Минэнерго за три квартала 2021 года достигли 6,2 млрд грн

16:38 22 Ноябрь Киев, Украина

Общая сумма чистого убытка предприятий Министерства энергетики за три квартала 2021 года достигла 6,2 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго

В ведомстве отметили, что наибольшее финансовое падение произошло в третьем квартале. Так, в период с июля по август предприятия получили 4,6 млрд грн совокупного чистого убытка.

Наибольшие убытки в третьем квартале получили следующие госпредприятия:

♦ ЧАО «НЕК «Укрэнерго» — 3 млрд грн;

♦ ГП «ВостокГОК» — 342,9 млн грн;

♦ ГП « Добропольеуголь-добыча» — 202,3 млн грн;

♦ ГП «ВК «Краснолиманская» — 182,5 млн грн;



Следовательно, данные ведомства свидетельствуют о том, что убыток компании «Укрэнерго» составил более половины совокупного убытка предприятий министерства в третьем квартале. ♦ ГП «Селидовуголь» — 163,1 млн грн.Следовательно, данные ведомства свидетельствуют о том, что убыток компании «Укрэнерго» составил более половины совокупного убытка предприятий министерства в третьем квартале.







