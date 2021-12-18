У Украины истекает срок евробондов – нужно 800 млн гривен

15:22 24 Июль Киев, Украина

Сегодня, Украина не только выпустила облигации внутреннего государственного займа на 2 млрд долларов, но и планирует приобрести евробонды, выпущенные ранее. Ценный бумаги на сумму 846,15 миллионов гривен теряют свое действие в текущем и будущем году.

Минфин Украины купит ценные бумаги со сроком погашения в 2021 году на сумму 434,819 млн долларов США по цене 104,56 процента, а также номиналом и сроком погашения в 2022 году на сумму 371,341 миллиона долларов по цене 105,5 процента. В целом объем составит 846,15 миллиона долларов. Дата расчета по ценным бумагам с погашением в 2021 и 2022 годах — 28 июля, а 2033 года — 30 июля.

Мы ранее информировали, что Украина разместила еврооблигации на 2 миллиарда долларов под 7,25 процента годовых с погашением в марте 2023 года.

По сведениям источников в банковских кругах, данная информация должна быть обнародована сегодня, в пятницу 24 июля 2020 года. Стоит уточнить, что это уже вторая попытка за этот месяц разместить евробонды. Как считают аналитики, вторая попытка оказалась более чем успешной, так как мы получили больше денег, и более низкую ставку. Также Украина сохранила доверие инвесторов.