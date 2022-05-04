У украинцев долги по ЖКХ – 56,1 млрд гривен

По данным Государственной службы статистики, за октябрь украинцам насчитали 11 млрд грн за предоставление коммунальных услуг. Это на 57% больше, чем год назад - тогда за октябрь все частные потребители должны были заплатить 7 млрд.

Известно, что в октябре украинцы погасили более 9 млрд грн (около 82%) с начисленных сумм, а год назад – 5,8 млрд грн (более 83%). Таким образом, долг украинцев за коммунальные услуги в октябре увеличился на 1,7 млрд грн. В общем задолженность составляет 56,1 млрд грн.

Следует отметить, что больше всего за коммунальные услуги насчитали жителям Киева (1,45 млрд грн), Харьковской (944 млн грн), Днепропетровской (925 млн грн), Киевской (794 млн грн) и Львовской (763 млн грн) областей. Напомним, что в украинский парламент внесли законопроект о внесении изменений в Закон «О жилищно-коммунальных услугах». Ожидается, что таким образом украинская власть сможет завершить реформу в сфере жилищно-коммунального хозяйства до конца текущего года.

В стране сложилась странная ситуация: долги по услугам ЖКХ накапливаются, однако людей это не волнует, они продолжают жить с бывшими привычками. О такой тенденции рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Так, он привел в пример жителей Парижа, которые предпочитают небольшие квартиры без центрального отопления, поскольку заранее думают, во сколько обойдется тепло в отопительном сезоне. Такая же ситуация и в Германии, Великобритании, Турции.