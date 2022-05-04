У украинцев долги по ЖКХ – 56,1 млрд гривен

18:00 03 декабря Киев, Украина

По данным Государственной службы статистики, за октябрь украинцам насчитали 11 млрд грн за предоставление коммунальных услуг. Это на 57% больше, чем год назад - тогда за октябрь все частные потребители должны были заплатить 7 млрд.

Известно, что в октябре украинцы погасили более 9 млрд грн (около 82%) с начисленных сумм, а год назад – 5,8 млрд грн (более 83%). Таким образом, долг украинцев за коммунальные услуги в октябре увеличился на 1,7 млрд грн. В общем задолженность составляет 56,1 млрд грн.

Фото: В октябре украинцам посчитали коммуналку на 57% больше, чем год назад

Следует отметить, что больше всего за коммунальные услуги насчитали жителям Киева (1,45 млрд грн), Харьковской (944 млн грн), Днепропетровской (925 млн грн), Киевской (794 млн грн) и Львовской (763 млн грн) областей. Напомним, что в украинский парламент внесли законопроект о внесении изменений в Закон «О жилищно-коммунальных услугах». Ожидается, что таким образом украинская власть сможет завершить реформу в сфере жилищно-коммунального хозяйства до конца текущего года.

Фото: В октябре украинцам посчитали коммуналку на 57% больше, чем год назад

В стране сложилась странная ситуация: долги по услугам ЖКХ накапливаются, однако людей это не волнует, они продолжают жить с бывшими привычками. О такой тенденции рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Так, он привел в пример жителей Парижа, которые предпочитают небольшие квартиры без центрального отопления, поскольку заранее думают, во сколько обойдется тепло в отопительном сезоне. Такая же ситуация и в Германии, Великобритании, Турции.