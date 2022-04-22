У ликвидаторов аварии на ЧАЭС выросли пенсии

17:46 22 июля Киев, Украина

Вследствие проведенных перерасчетов, с 1 июля минимальные пенсионные выплаты для инвалидов-чернобыльцев выросли на 80%-200%.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.



Минимальный размер пенсии по инвалидности для лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС , вырос:

для людей I группы инвалидности - с 2780 грн до 6000 грн;

для людей II группы инвалидности - с 2317,50 грн до 4800 грн;

для людей III группы инвалидности - с 2039,4 грн до 3700 грн;

для детей с инвалидностью - с 1854 грн до 3700 грн.

Начиная с 2022 фиксированные размеры будут индексироваться ежегодно с 1 марта на коэффициент увеличения пенсий.



Также на 50% - 96% увеличился размер ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии для лиц с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.



Начиная с июля, такую помощь с учетом других выплат к пенсии (надбавок, дополнительной пенсии) получат в сумме, которой не хватает для достижения:

для людей I группы инвалидности - 10 340,35 грн (было 5283,90 грн);

для людей II группы инвалидности - 8272,28 грн (было 4 727,70 грн);

для людей III группы инвалидности - 6204,21 грн (было 4171,50 грн).

В результате решение выросли пенсии в более чем 40 тысяч человек.



Указанные категории лиц получат повышенные пенсии в августе с одновременной доплатой к повышенным размеров за июль.