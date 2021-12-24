Трудовой кодекс Украины могут изменить

В Верховной Раде Украины представили законопроект № 5371, который несколько меняет действующие положения о Трудовом кодексе Украины. Документ был подан во вторник, 13 апреля.

В частности, этим документом парламентарии хотят урегулировать договорные трудовые взаимоотношения через законодательство. Так, новый закон расширяет правила и обязанности сотрудника и работодателя, а также меняет порядок оплаты труда, график работы, количество выходных дней, порядок премирования и другие рабочие моменты.

При этом также работодатель сможет штрафовать своих сотрудников, если последние нарушат условия трудового договора.

Напомним, что народные избранники могут проголосовать за изменения в трудовом Кодексе, согласно которым, работодатель сможет запросто уволить сотрудника. Некоторые депутаты считают, что изменения нужны, так как это поможет создавать новые места. Так, в президентской фракции говорят, что работодатели и наемные рабочие должны иметь равные права.