Трудовая миграция в Евросоюз – рабочих из Украины ждут в ЕС

Украинские трудовые мигранты рассматривают страны Евросоюза как площадку для заработка. При этом страны Евросоюза также активно предлагают выходцам из Украины. Экспертами зафиксировано повышение спроса на рабочую силу в июне.

Согласно данным сайта Jooble, в последнюю неделю июня работодатели предлагали работу 12 840 украинским гражданам. Для сравнения, в конце мая работу предлагали на 7 667 вакансий — то есть по сравнению с прошлым месяцем вакансии выросли на 67%.

В топе стран, в которых востребованы украинские трудовые мигранты – Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия. В топе востребованных вакансий в основном рабочие специальности: сантехники, электрики, сварщики и разнорабочие.

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, по разным оценкам, сегодня за границей работают 3-5 млн украинцев, а в Украине сформировалась прослойка примерно в 13-16% от всего населения страны, которые постоянно вовлечены в трудовую миграцию.