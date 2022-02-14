Трудовая миграция и высокие темпы сокращения численности населения – основные экономические вызовы для Украины

17:22 14 Февраль Киев, Украина

Экономическая политика государства должна учитывать не только текущие тенденции – кризис в промышленности, рост цен на энергоносители и прочее, но и такие вызовы, как потеря человеческого капитала. Эта угроза не столь очевидна в краткосрочном периоде, однако ее последствия для Украины лет через 10 уже будут катастрофическими.



По данным Госстата, темпы вымирания населения Украины ускорились и стали худшими за последнее десятилетие. За 11 месяцев прошлого года нас стало меньше на 380,2 тысячи. На 100 смертей только 39 живорожденных. И плохая новость в том, что эта кривая идет на рост уже не первый год, с чем согласны и международные эксперты. ООН спрогнозировала, что такими темпами украинцев останется 35 млн. до 2050 года.



Обратной стороной длительной экономической стагнации является усиление трудовой миграции из Украины. По разным данным (официальных подсчетов нет), наше государство покинуло от 5 до 7 млн. работников. С помощью консорциума украинских университетов удалось подсчитать, что 60% из них возвращаться не планируют, уплачивая все налоги и взносы в пенсионные фонды стран пребывания.



Объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа в 2021 году составил $15,03 млрд. Это рекордная сумма, на 3 млрд больше, чем в прошлом году. По сравнению с этим, объем иностранных инвестиций или даже макрофинансовая помощь международных институтов-партнеров незначительна.



Кто-то может подумать, что это неплохо: валютные поступления будут стимулировать покупательную способность на внутреннем рынке. С одной стороны, это верно. С другой – такой эффект непрогнозируемый и кратковременный. А вот потери от оттока рабочих рук в Украине – это уже сотни миллиардов долларов: неуплаченных налогов, неоткрытых фирм, отсутствия адекватного росту цен и тарифов увеличения заработных плат.



Польша, Германия и другие страны, испытавшие колоссальные положительные влияния от наличия квалифицированных, образованных мигрантов из Украины, принимают решение о либерализации трудоустройства. Если поляки раньше давали возможность работать без оформления соответствующих разрешений только 6 месяцев, то недавно увеличили этот срок до 2 лет. Бесспорно, это стимулирует поток гастарбайтеров из Украины.



При этом ситуация с уровнем платежеспособности населения в Украине остается плачевной. Средняя заработная плата составляет 16 тысяч гривен, и только в столице – превышает 27 тысяч гривен. Помимо этого, большинство пенсий не превышают 6 тыс. грн, а немалый процент трудоспособного населения работает за минимальную зарплату в 6,5 тыс. грн. Скачок цен на энергоносители привел к колоссальному удорожанию продуктовой корзины – до 40%. К слову, граждане продолжают наращивать из-за этого долги за коммуналку: сейчас эта цифра составляет 81,6 млрд грн. Только за один декабрь 2021 г. она увеличилась на 8,7 млрд грн.



Стратегии или плана преодоления этой ситуации у правительства нет, а при этом такие объемы задолженности будут давить на бюджет, теплокоммунэнерго и т.д. Выход состоит в том, чтобы привести доходы населения в соответствие с ценами и тарифами. Пока разрыв здесь колоссальный и далеко не в пользу первых. Согласно социологическим опросам, более 62% украинцев считают себя бедными, такие же данные (плюс-минус) и международных организаций, в том числе ООН. Таким образом, снизить темпы трудовой миграции, решить кризисные проблемы в экономике возможно одним и тем же механизмом: создавая рабочие места в Украине и стимулируя локализацию производства.