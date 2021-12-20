Трудовая миграция: данные НБУ по переводам

Пресс-служба Национального банка Украины опубликовала данные о перечисление средств трудовых мигрантов. Известно, что зарубежный рынок труда с радостью принимает украинцев. И они привносят большой вклад на счета государства.

Так, в 2020 году трудовые мигранты перечислили в Украину 12,1 млрд долларов. При этом больше всего средств было направлено из стран Европейского Союза — порядка 7,8 млрд долларов.

В частности, больше всего средств украинцы перечислили из Польши — порядка 3,2 млрд долларов или же 26,6% от общего объема средств. Далее идет Чехия — 0,8 млрд долларов или 6,9% от общего объема.

На третьем месте разместилась Германия — 0,5 млрд долларов или 4,2% от общего объема.