Трейдеры проанализировали энергокризис в Европе

Трейдеры дали свой прогноз по энергетическому кризису в Европе. Говорят, что дефицит газового ресурса может продлиться вплоть до начала 2023 года.
Эксперты считают, что несмотря на сезон и теплую погоду в будущем — газ будет все равно дорожать.
На это повлияет ограничение поставок газа со стороны России и отключение атомных электростанций во Франции, что привело к перегрузке энергосети в самые холодные месяцы года. И облегчения пока не предвидится.
Также стоит упомянуть влияние на ситуацию со стороны Германии. В ФРГ заявили, что не сертифицируют российский газопровода «Северный поток-2», а это означает дальнейший шантаж Европы со стороны России.
Эксперты считают, что несмотря на сезон и теплую погоду в будущем — газ будет все равно дорожать.
На это повлияет ограничение поставок газа со стороны России и отключение атомных электростанций во Франции, что привело к перегрузке энергосети в самые холодные месяцы года. И облегчения пока не предвидится.
Также стоит упомянуть влияние на ситуацию со стороны Германии. В ФРГ заявили, что не сертифицируют российский газопровода «Северный поток-2», а это означает дальнейший шантаж Европы со стороны России.
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