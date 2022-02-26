Трейдеры обеспокоены низким спросом на подсолнечное масло

09:29 29 Май Киев, Украина





Снижение цен на растительные масла давит на закупочные цены на подсолнечник в Украине, которые за неделю упали с 24000-24500 грн / т до 22000-23000 грн / т с доставкой на завод.



Цены спроса на украинское



В конце сезона в сельских хозяйств остались минимальные запасы подсолнечника, поэтому переработчики постепенно остановят закупки, готовясь к приему рапса нового урожая. Компания Allseeds в мае была вынуждена приобрести партию австралийской канолы и переделать й по давальческой схеме, чтобы загрузить собственные мощности.



Трейдеров беспокоит необычно низкий спрос на подсолнечное масло. Сначала он был обусловлен ее высокой стоимостью по сравнению с соевым и пальмовым маслом, а после повышения цен на соевое масло до уровня цен на подсолнечное начался карантин в Индии, снизило спрос на подсолнечное масло в пользу более дешевых масел. В Украине после продолжительно высоких цен на растительные масла, пришло резкое удешевление как самого подсолнечника , так и подсолнечного масла.Снижение цен на растительные масла давит на закупочные цены на подсолнечник в Украине, которые за неделю упали с 24000-24500 грн / т до 22000-23000 грн / т с доставкой на завод.Цены спроса на украинское подсолнечное масло с поставкой в мае - июле снизились до $ 1500 тонна FOB, а на поставки нового урожая - до $ 1150 тонна FOB.В конце сезона в сельских хозяйств остались минимальные запасы подсолнечника, поэтому переработчики постепенно остановят закупки, готовясь к приему рапса нового урожая. Компания Allseeds в мае была вынуждена приобрести партию австралийской канолы и переделать й по давальческой схеме, чтобы загрузить собственные мощности.Трейдеров беспокоит необычно низкий спрос на подсолнечное масло. Сначала он был обусловлен ее высокой стоимостью по сравнению с соевым и пальмовым маслом, а после повышения цен на соевое масло до уровня цен на подсолнечное начался карантин в Индии, снизило спрос на подсолнечное масло в пользу более дешевых масел.



Власти Малайзии ограничила работу предприятий по сбору и переработке масличных пальм на уровне 60% мощности, чтобы уменьшить передвижения людей в период карантина. На этом фоне фьючерсы на пальмовое масло во вторник выросли на 3,4% до 4024 ринггитов / т или $ 977 за тонну.



По оценкам AmSpec Agri Malaysia, в течение 1-25 маю страна экспортировала 1070000 т пальмового масла по сравнению с 1030000 т за соответствующий период апреля. В целом в апреле экспорт малазийской пальмового масла вырос на 9,7% до 1400000 тонн.



На чикагской СВОТ цены на соевое масло в понедельник незначительно выросли, но во вторник вновь упали, и сейчас июльские фьючерсы торгуются по $ 1449 тонна, а декабрьские - по $ 1277 тонна, прибавив с начала недели в цене 0,8%.



Благоприятная погода в США и высокие темпы сева сои продолжают давить на рынки сои и соевого масла нового урожая. А увеличение фермерами площадей сева приведет к дальнейшему падению цен. На бирже в Даляне вчера фьючерсы на пальмовое масло выросли на 1,1% до $ 1206 тонна, а на соевое - на 0,7% до $ 1351 за тонну.



Напомним, цены на лук в Украине выросли впервые с лета 2020 . В конце предыдущей недели цены на лук репчатый в Украине редко превышали 4,50 грн / кг. Сейчас же цена на качественную продукцию варьируется от 4 грн до 5 грн / кг, а лук репчатый проблемной качества продается от 3,00 грн / кг.



Хотя темпы роста пока довольно несущественны, сам факт того, что лук стал дорожать, уже вселило некоторый оптимизм у фермеров, у которых остались еще существенные запасы продукции.