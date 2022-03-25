ТРЦ Rive Gauche и Retail Park Petrivka не запустят - "Nhood Украина"

Два крупных торговых центра в Киеве приостановили в строительстве. Представитель компании "Nhood Украина" Анна Корягина рассказала о том, что сейчас эти проекты не имеют своей целесообразности. Реализация ТРЦ Rive Gauche и Retail Park Petrivka откладывается на неопределенный срок.

"Это связано и с вектором на развитие сервисной компании, и с развитием конкурентной среды, уровнем рисков, устареванием ранее разработанных концепций. Тем не менее, вопросы не закрыты. Мы рассматриваем предложения для потенциальной реализации проектов в партнерстве с национальными представителями рынка, что потребует актуализации проектов с учетом международной стратегии Nhood", - сообщила Корягина.

Nhood – глобальный игрок в сфере недвижимости, объединяет компетенции и ноу-хау в сфере недвижимости 1029 экспертов из 10 европейских стран для постоянного восстановления и трансформации портфеля в управлении из почти 300 коммерческих объектов в Европе.

Nhood Ukraine ("НУУД Україна", до февраля 2021 года - Ceetrus Ukraine) - международный девелопер торговых центров и ритейл-парков в Украине. Управляет пятью существующими торговыми галереями и ритейл-парком. В стадии разработки находятся три крупных проекта: ТРЦ Rive Gauche и Retail Park 2 (оба - Киев), а также ТРЦ OVI (Одесса) - общей площадью более 200 тыс. кв. м.