Транспортировка нефти через Украину сократилась

13:48 15 Июль Киев, Украина

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в июне 2020 снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% - до 895 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртранснафта". В июне 2020 году общая объем транспортировки нефти вырос по сравнению с июнем прошлого года на 1,2% - до 1,1 млн тонн.

В прошлом месяце "Укртранснафта" увеличила объем транспортировки нефти на НПЗ Украины по сравнению с июнем прошлого года на 7,7% - до 213 тыс. тонн. Из них компания транспортировала на НПЗ 125 тыс. тонн украинской нефти, 56 тыс. тонн - азербайджанской и 32 тыс. тонн американской.

По результатам первого полугодия общий объем транспортируемой нефти составляет 7,4 млн тонн нефти, что на 10% больше по сравнению с таким периодом в 2019 году, сообщает компания.

Объем транспортировки нефти для НПЗ Украины за 6 мес. этого года составляет 1,3 млн тонн (на 20% больше, чем в январе-июне 2019), а транзит - 6 млн тонн (увеличение на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019), из которых более 350 тыс. тонн нефти АО "Укртранснафта" транспортировало для нужд Мозырского НПЗ (Беларусь).