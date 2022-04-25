Транш от МВФ влияет на экономику Украины - подробности

#404040;">Богдан Данилишин рассказал о своем мнении касательно зависимости украинской экономики от транша Международного валютного фонда. Согласно мнению председателя совета Национального банка Украины, ожидание финансирования от инвесторов усиливает нагрузку на внутренний рынок государственных заимствований.

Как отметил глава совета НБУ, внутренний рынок госзаймов имеет ограниченные возможности. Пока эффект от размещения ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) Министерством финансов достаточно высок.

В качестве доказательства, Данилишин приводит цифры. 24 ноября текущего года Минфину удалось привлечь с помощью ОВГЗ в бюджет страны 11,4 миллиона гривен.

Однако, по мнению председателя совета НБУ, эффективность размещения ОВГЗ на внутреннем рынке - явление временное. Уже сейчас запланированы расходы бюджета на 82 процента зависят от размещения облигаций внутреннего госзайма.

Поэтому еще до окончания 2020 году может наступить снижение эффективности наполнения бюджета с помощью ОВГЗ. То есть состояние украинской экономики все же зависит от международных траншей, делает вывод Богдан Данилишин.