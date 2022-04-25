Транш от МВФ влияет на экономику Украины - подробности

18:45 25 ноября Киев, Украина

#404040;">Богдан Данилишин рассказал о своем мнении касательно зависимости украинской экономики от транша Международного валютного фонда. Согласно мнению председателя совета Национального банка Украины, ожидание финансирования от инвесторов усиливает нагрузку на внутренний рынок государственных заимствований.

Фото: Украинская экономика не выдерживает инвестиций - Данилишин

Как отметил глава совета НБУ, внутренний рынок госзаймов имеет ограниченные возможности. Пока эффект от размещения ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) Министерством финансов достаточно высок.

В качестве доказательства, Данилишин приводит цифры. 24 ноября текущего года Минфину удалось привлечь с помощью ОВГЗ в бюджет страны 11,4 миллиона гривен.

Однако, по мнению председателя совета НБУ, эффективность размещения ОВГЗ на внутреннем рынке - явление временное. Уже сейчас запланированы расходы бюджета на 82 процента зависят от размещения облигаций внутреннего госзайма.

Поэтому еще до окончания 2020 году может наступить снижение эффективности наполнения бюджета с помощью ОВГЗ. То есть состояние украинской экономики все же зависит от международных траншей, делает вывод Богдан Данилишин.