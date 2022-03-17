Транш от МВФ – когда Украине ждать денег

Рейтинговое агентство Fitch Ratings сделало прогноз об экономическом состоянии Украины. Также они просчитали, когда и при каких условиях Украина получит последующие денежные транши от Международного валютного фонда.

Выплаты от Международного валютного фонда в размере 0,7 млрд долларов и новый кредит в размере 1,2 млрд долларов Украина ожидает в 2020 году.

Об этом сообщается в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.



«По оценкам Fitch, Украина удовлетворила около 68% своих потребностей в бюджетном финансировании на 2020 год в размере 23,5 млрд долларов США (14,2 млрд долларов США в качестве амортизаторов, включая предоплату долга). Fitch ожидает одну дополнительную выплату с SBA МВФ (0,7 млрд долларов США) и первого транша нового кредита в 1,2 млрд евро в 2020 году», — говорится в сообщении.



Комитет ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС рекомендовал парламенту ратифицировать соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Как сообщили в НБУ, в ближайшее время ожидается миссия Международного валютного фонда.