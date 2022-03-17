Транш от МВФ – когда Украине ждать денег

Рейтинговое агентство Fitch Ratings сделало прогноз об экономическом состоянии Украины. Также они просчитали, когда и при каких условиях Украина получит последующие денежные транши от Международного валютного фонда.
Выплаты от Международного валютного фонда в размере 0,7 млрд долларов и новый кредит в размере 1,2 млрд долларов Украина ожидает в 2020 году.
Об этом сообщается в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Как сообщили в НБУ, в ближайшее время ожидается миссия Международного валютного фонда.
Комитет ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС рекомендовал парламенту ратифицировать соглашение с Европейским Союзом о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.
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