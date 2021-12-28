Товары из Европы больше не попадут в Украину

Министерство здравоохранения предложило правительству поддержать свою инициативу в контроле санитарно-эпидемиологических норм. При исполнении этого законопроекта торговые отношения между европейскими странами и Украиной могут закончиться.

Борьба между Министерством охраны здоровья (МОЗ) и МЭРТ (читай Держпродспоживслужбою) за контроль над Санитарно-эпидемиологической службой (СЭС) перешла в острую фазу! На последнем заседании Кабмина пытались протолкнуть проект постановления, которым все контроль над СЭЗ передается в руки главного санитарного врача Украины и Минздрава.

Если создать СЭС отдельным постановлением в виде нового органа, то Украина может столкнуться на международные неприятности, потому Госпродпотребслужба определена ответственным органом (в документе о ЗСТ с ЕС) за качество продукции. Поэтому изменение этой конфигурации объективно вызывающее у европейцев вопрос: какая из структур теперь отвечает за безопасность и так изменилась структура компетентного органа, то стоит просматривать наши с вами отношения по безопасности продукции. А это может поставить украинский экспорт на паузу (пока будут решаться эти вопросы), а экспортно-ориентированный бизнес - на колени. Следовательно, существует большой риск турбулентности и на других международных рынках. Этой ситуацией могут воспользоваться наши конкуренты и вытеснить нас с ряда рынков.