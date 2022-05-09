Товарооборот с Японией в этом году вырастет на 30%

18:04 05 августа Киев, Украина

Несмотря на COVID и все сложности, которые он создал для стран, между Украиной и Японией растет торговля. В этом году ожидается увеличение товарооборота на 30%, это хороший показатель, учитывая, что японский рынок чрезвычайно насыщен.

Об этом заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

У японцев критерий подхода к товарам, которые они покупают, «просто космический».

«Эти стандарты выше европейских и даже американских. И представьте себе, что наши производители продуктов питания умудряются увеличивать экспорт. Это очень хорошо», - отметил посол.

Корсунский также сообщил о намерениях начать переговоры о свободной торговле с Японией.

«Президент Украины Зеленский написал письмо после телефонного разговора с премьер-министром Сугой, и мы определили очень амбициозный план двусторонних взаимодействий. И по всем этим пунктам мы сейчас очень активно работаем», - заверил дипломат.

Он также отметил, что с оптимизмом смотрит на торгово-экономическое сотрудничество с Японией, и пообещал с новой энергией приступить к реализации планов после того, как в Японии пройдут выборы и осенью будет сформировано новое правительство.