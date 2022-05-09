Товарооборот с Японией в этом году вырастет на 30%

Несмотря на COVID и все сложности, которые он создал для стран, между Украиной и Японией растет торговля. В этом году ожидается увеличение товарооборота на 30%, это хороший показатель, учитывая, что японский рынок чрезвычайно насыщен.
Об этом заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
У японцев критерий подхода к товарам, которые они покупают, «просто космический».
Корсунский также сообщил о намерениях начать переговоры о свободной торговле с Японией.
Он также отметил, что с оптимизмом смотрит на торгово-экономическое сотрудничество с Японией, и пообещал с новой энергией приступить к реализации планов после того, как в Японии пройдут выборы и осенью будет сформировано новое правительство.
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