Товарооборот между Украиной и Турцией увеличился

11:27 21 Август Киев, Украина

Торговые отношения между Украиной и Труцией приносят свои плоды. Согласно данным предоставленным заместителем Министра - Торговым представителем Украины Тарасом Качкой – за первые 6 месяц товарооборот увеличился на 1,7%. В цифрах это около 2,27 млрд долларов.

Украина также заинтересована в наращивании экспорта готовой продукции.

"Несмотря на карантин, Украина и Турция остаются надежными торговым партнерами. В 2019 году Турция заняла первое место среди стран Ближневосточного региона по объему товарооборота с Украиной. При этом потенциал и возможности для расширения двустороннего товарооборота реализован не полностью. Украина заинтересована в заключении всеобъемлющего Соглашения о свободной торговле между двумя странами, что будет способствовать расширению доступа на рынки товаров и услуг", - отметил Тарас Качка.

Турция является одним из ключевых торговых партнеров Украины и стабильно входит в ТОП 10 стран, куда экспортируется отечественная аграрная продукция.

Кроме того, среди основных направлений развития двустороннего сотрудничества: IT, инновации, промышленность, энергетика и энергоэффективность, логистика, транспортная инфраструктура, туризм и тому подобное.