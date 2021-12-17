За 7 месяцев 2021 товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 29%. Есть все основания ожидать, что по итогам этого года он превысит отметку в $1,6 млрд.
Такие данные озвучил в рамках очередного заседания украинско-литовского, литовско-украинского деловых советов посол Украины в Литве Владимир Яценковский. Дипломат убежден, что этому в основном способствовала деятельность двусторонних деловых советов.
Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас в своем выступлении подчеркнул, что в этом году Украина и Литва отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. С этой целью Киев посетят вице-спикеры Сейма Литвы, другие уважаемые гости.
По его данным, ежегодно растет не только торговля, но и количество заинтересованных литовских компаний в рынке Украины и поиск здесь соответствующих партнеров. За неполный 2021 год таких запросов в посольство поступило больше 100.
Активно развивается энергосотрудничество. Недавно Биржа биомассы (Литва) и Биоэнергетическая ассоциация Украины совместно реализовали проект по оцифровке сектора центрального отопления. Постоянно происходит обмен опытом организации биржи биотоплива, которая уже давно прошла Литва.
В 2022 году ведущей темой сотрудничества станет энергоэффективность. Вопрос очень чувствительный для обеих стран, ведь подорожание газа и энергоносителей испытала не только Украина, но и Европа.
Такие данные озвучил в рамках очередного заседания украинско-литовского, литовско-украинского деловых советов посол Украины в Литве Владимир Яценковский. Дипломат убежден, что этому в основном способствовала деятельность двусторонних деловых советов.
Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас в своем выступлении подчеркнул, что в этом году Украина и Литва отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. С этой целью Киев посетят вице-спикеры Сейма Литвы, другие уважаемые гости.
По его данным, ежегодно растет не только торговля, но и количество заинтересованных литовских компаний в рынке Украины и поиск здесь соответствующих партнеров. За неполный 2021 год таких запросов в посольство поступило больше 100.
Активно развивается энергосотрудничество. Недавно Биржа биомассы (Литва) и Биоэнергетическая ассоциация Украины совместно реализовали проект по оцифровке сектора центрального отопления. Постоянно происходит обмен опытом организации биржи биотоплива, которая уже давно прошла Литва.
В 2022 году ведущей темой сотрудничества станет энергоэффективность. Вопрос очень чувствительный для обеих стран, ведь подорожание газа и энергоносителей испытала не только Украина, но и Европа.
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