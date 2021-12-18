Товарооборот между Украиной и Китаем вырос до 12,5%

Согласно информации Государственной службы статистики, за первое полугодие 2020 года оборот во внешней торговле с Китаем вырос до 12,5%. Для сравнения, в первом квартале 2020 года он составил 10,9%.

По ее данным, общий объем торговли, включая экспорт и импорт, составил $6 789,2 млн. Россия оказалась на втором месте с долей 9% и $4 870,7 млн. При этом еще по итогам 2018 года РФ была основным торговым партнером Украины.

Третьим по величине торговым партнером Украины стала Германия, на которую пришлось $3 738,9 млн, ее доля составила 6,9%.

Также в число основных торговых партнеров вошли Польша с долей 6,3% и оборотом $3 432,4 млн, а также США с долей 5,2% и показателем $2 819,7 млн. На страны ЕС в целом пришлось 40,9% внешнеторгового оборота Украины за отчетный период.

Как сообщалось ранее, за январь-май объем внешней торговли Украины снизился на 10% к аналогичному периоду 2019 года, до $39,813 млрд.