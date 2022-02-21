Товарооборот между Украиной и ЕС вырос на 35%

В этом году Украина должна завершить важные долгосрочные проекты, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС, а также продолжать торговую политику, которая позволила в 2021-м увеличить товарооборот между Украиной и Европейским Союзом на 35% и выйти на его объем в 62,5 миллиарда долларов .
Об этом сообщила первый вице-премьер Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
«В составе украинской делегации в Брюсселе обсуждаем развитие общих проектов Украины и Европейского Союза. В первую очередь – в сфере торговли. Прошлый год продемонстрировал, что ЕС является нашим основным торговым партнером», – отметила она.
Среди наиболее важных вопросов Свириденко указала международные грузовые перевозки. Они нуждаются в продолжении диалога с Еврокомиссией по заключению нового Соглашения о либерализации автоперевозок.
Также актуально – «экологизация» промышленного производства. Политика «экологизации» способствует тому, что «украинские товары, производимые с применением «зеленых» технологий, становятся конкурентоспособнее на международных рынках», – пишет Свириденко в сети Facebook.
«Такая же ситуация и с агропромышленным производством. Приоритетное направление аграрной политики Украины – способствовать развитию органического земледелия. Это позволит увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС и способствовать выведению на другие международные рынки», – добавляет она.
Отдельным пунктом сотрудничества есть интеграция энергетических рынков Украины и ЕС.
«В ближайшее время мы проведем тест на энергонезависимость, на трехдневный срок отсоединившись от энергосистемы России и Беларуси. Такое решение продемонстрирует самостоятельность нашего государства и позволит в дальнейшем объединить украинскую энергосистему с европейской и присоединиться к ENTSO-E», – сообщает первый вице-премьер.
Шагом к энергонезависимости является термомодернизация зданий, и уже в этом году планируется утепление 5000 домов, что позволит не только сэкономить энергоресурсы, но и дополнительно стимулировать отдельные отрасли экономики, отмечает Юлия Свириденко.
По ее убеждению, положительные результаты украинско-европейского сотрудничества во всех перечисленных областях – это «лучший ответ на попытки эскалации конфликта со стороны России» и «самое действенное оружие в борьбе с военной агрессией».
Об этом сообщила первый вице-премьер Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
«В составе украинской делегации в Брюсселе обсуждаем развитие общих проектов Украины и Европейского Союза. В первую очередь – в сфере торговли. Прошлый год продемонстрировал, что ЕС является нашим основным торговым партнером», – отметила она.
Среди наиболее важных вопросов Свириденко указала международные грузовые перевозки. Они нуждаются в продолжении диалога с Еврокомиссией по заключению нового Соглашения о либерализации автоперевозок.
Также актуально – «экологизация» промышленного производства. Политика «экологизации» способствует тому, что «украинские товары, производимые с применением «зеленых» технологий, становятся конкурентоспособнее на международных рынках», – пишет Свириденко в сети Facebook.
«Такая же ситуация и с агропромышленным производством. Приоритетное направление аграрной политики Украины – способствовать развитию органического земледелия. Это позволит увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС и способствовать выведению на другие международные рынки», – добавляет она.
Отдельным пунктом сотрудничества есть интеграция энергетических рынков Украины и ЕС.
«В ближайшее время мы проведем тест на энергонезависимость, на трехдневный срок отсоединившись от энергосистемы России и Беларуси. Такое решение продемонстрирует самостоятельность нашего государства и позволит в дальнейшем объединить украинскую энергосистему с европейской и присоединиться к ENTSO-E», – сообщает первый вице-премьер.
Шагом к энергонезависимости является термомодернизация зданий, и уже в этом году планируется утепление 5000 домов, что позволит не только сэкономить энергоресурсы, но и дополнительно стимулировать отдельные отрасли экономики, отмечает Юлия Свириденко.
По ее убеждению, положительные результаты украинско-европейского сотрудничества во всех перечисленных областях – это «лучший ответ на попытки эскалации конфликта со стороны России» и «самое действенное оружие в борьбе с военной агрессией».
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