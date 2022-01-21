Торговым сетям Украины на руку подорожание продуктов

12:01 21 Январь Киев, Украина

Зампреда Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук заявил, что крупнейшие отечественные ритейл-компании оказались в выигрышном положении из-за недавнего роста цен на продовольствие



По его словам, монопольное положение в рыночном сегменте розничной торговли позволяет почти всем сетям делать наценки на продукты до 40%.

«Пищевые составляют почти половину потребительской корзины украинцев. Поэтому неудивительно, что внимание граждан приковано к ценникам на полках магазинов и эта тема всегда вызывает живой интерес. Мы знаем, что в последние месяцы фактор энергоресурсов в себестоимости продуктов в Украине стал очень высоким. И, безусловно, это принуждает производителей минимально поднимать цены на свой продукт. Замечу, что кроме энергоносителей, например, для производителей молока на 40%-50% выросли расходы на белковые корма, на 40% увеличилась цена на собственно выращенные корма и на 25% – на ветеринарные препараты. И это еще без учета роста в три раза стоимости минеральных удобрений и логистических услуг для всех участников отрасли», – отметил Денис Марчук.

Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета добавляет, пользуясь своей монополией, торговые сети навязывают агропроизводителю или переработчику невыгодные условия сотрудничества.

«Так, в частности, некоторые супермаркеты безосновательно откладывают расчеты за полученную продукцию. Зачастую задержка с выплатами средств за товар может длиться 90, а то и 120 дней, что приводит к постоянному дефициту оборотных средств у производителей. Для торговых сетей эти средства стают беспроцентным кредитом, которым они пользуются в течение нужного им времени. Это позволяет завозить импортные товары, за которые нужно рассчитываться заранее, и открывать новые центры», – подытожил Денис Марчук.

Исходя из слов заместителя председателя Всеукраинского Аграрного Совета, можно понять, что речь идет об откровенном картельном сговоре на рынке ритейла, которым непременно должны заинтересоваться соответствующие государственные органы.