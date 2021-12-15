Торговля с Беларусью и Россией сократится - Петрашко

10:07 23 Июль Киев, Украина

Министре экономики Игорь Петрашко заявил, что правительство планирует сократить объемы торговли с странами-соседями. Так, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает нецелесообразным выполнять такую задачу. Это приводит к ухудшению показателей торгового баланса. Среди стран находятся Казахстан, Беларусь и Россия.

"У нас в торговом балансе из 10 миллиардов долларов минуса примерно 6 миллиардов — это с этими тремя странами", — заявил он.

Петрашко отметил, что Украина делает очень много закупок у перечисленных стран и не сможет долго "выжить" при таком сценарии. Министр выразил недовольство тем, что Украина осуществляет экспорт во многие страны, а на вырученные деньги делает закупки у России, с которой ведет войну на Донбассе.

Петрашко сказал, что Минэкономики знает о налаженной схеме России. Он объяснил, что запрещенную для экспорта в Украину продукцию РФ поставляет в Беларусь, где "ставят штамп" и после этого товар идет в украинские города уже якобы как белорусский. Министр также отметил, что Кабмин ведет работу над тем, чтобы получить возможность для отслеживания и предотвращения поступления товара по указанной схеме.