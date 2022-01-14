Торговля между Украиной и Польшей с начала года выросла на 8%

По информации пресс-службы Минэкономики, сегодня состоялась встреча Игоря Петрашко, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, с Ярославом Говиным, вице-премьер-министром, министром развития, труда и технологий Республики Польша.
Отмечается, что стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности состояния и перспектив двустороннего торгово-экономического сотрудничества, усиления европейской интеграции, увеличение инвестиций, улучшение бизнес-климата и многие другие.
Таким образом, министр абсолютно уверен, что Украина и Польша имеют огромный потенциал, который еще не до конца реализован, поэтому готовы к дальнейшему активному взаимодействию и усиления сотрудничества.
Кроме того, польская сторона выразила поддержку тех реформ в украинской экономике, которые сейчас проводятся и принесут позитивные изменения. Также Польша всячески поддерживает стремление Украины к европейской интеграции и готова делиться своим опытом в этом вопросе.
Напомним, в 2021 году товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 18,4%.
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