Торговля между Украиной и Польшей с начала года выросла на 8%

13:04 30 Апрель Киев, Украина

По информации пресс-службы Минэкономики, сегодня состоялась встреча Игоря Петрашко, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, с Ярославом Говиным, вице-премьер-министром, министром развития, труда и технологий Республики Польша.

Отмечается, что стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности состояния и перспектив двустороннего торгово-экономического сотрудничества, усиления европейской интеграции, увеличение инвестиций, улучшение бизнес-климата и многие другие.

«Торговое сотрудничество с Польшей является стратегически важным направлением для Украины. Польша занимает второе место по объемам двусторонней торговли товарами среди торговых партнеров Украины. С начала года мы видим рост торговли товарами на 8%, даже несмотря на определенные сложности, связанные с мировым пандемией. То есть, мы сохраняем положительную динамику», - рассказывает Игорь Петрашко.

Таким образом, министр абсолютно уверен, что Украина и Польша имеют огромный потенциал, который еще не до конца реализован, поэтому готовы к дальнейшему активному взаимодействию и усиления сотрудничества.

«Одним из важных инструментов двустороннего сотрудничества в экономической сфере является украинско-польская Межправительственная комиссия по вопросам экономического сотрудничества, заседание которой только что произошло. В ходе заседания рассматривался весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес, включая секторальное сотрудничество по отдельным направлениям», - добавили в Минэкономики.

Кроме того, польская сторона выразила поддержку тех реформ в украинской экономике, которые сейчас проводятся и принесут позитивные изменения. Также Польша всячески поддерживает стремление Украины к европейской интеграции и готова делиться своим опытом в этом вопросе.

Напомним, в 2021 году товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 18,4%.